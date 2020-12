Redécouvrir le sens de la fête

La perspective des fêtes de fin d’année comporte comme un soupçon d’amertume cette année, un goût bizarre de privation et de frustration. Le contexte sanitaire et social, les consignes nationales contraignent nos projets en modifiant notoirement nos habitudes. Nous découvrons que les enjeux collectifs de santé individuelle et publique, font irruption jusque dans l’intimité de chaque famille, au cœur de ce qui représente pour beaucoup les moments de l’année les plus forts. Comment vivre au mieux ces nouvelles normes alors que nos projets sont à ce point contrariés ?