Réforme du chômage : est-elle juste ? Faut-il débaptiser le boulevard Lyautey ?

La réforme de l’assurance chômage proposée par le gouvernement vise à diminuer les indemnisations pour inciter à une reprise plus rapide de l’emploi et faire des économies. Avec pour effet immédiat d’avoir soudé toutes les oppositions politiques, et les syndicats et le patronat contre le gouvernement. Les mesures proposées mardi par Edouard Philippe et la ministre Murielle Pénicaud sont-elles justes ? On en débat dans cette émission.

Et puis on parlera de cette polémique autour de cette requête formulée par un collectif du quartier de la roseraie appelant à débaptiser les noms de rues de ceux qui ont été des grands noms de la période coloniale. Est-ce refaire l’histoire que de changer le nom des rues ou au contraire, il est nécessaire de tenir compte de l’évolution de la société et écarter ceux dont on juge le combat moins juste voire scandaleux aujourd’hui. Sur ce sujet aussi on prend de la hauteur et on débat dans Des hauts et débats