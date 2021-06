Régionales2021 : le point d'avant vote & Axa, une broutille à 300 millions ?

Au sommaire :



. Plus que quelques jours pour décider sur quelle candidate ou candidat se portera votre vote. Les élections départementales et régionales, c’est dimanche. Un scrutin régional qui semble déjà assez complexe à droite.



. Axa a décidé de débloquer trois cent millions d’euros pour indemniser ses clients restaurateurs. En conflit avec un certain nombre d’entre eux depuis le début de la crise sanitaire, l’assureur veut essayer de régler les choses à l’amiable. Une somme loin d’être satisfaisante pour ses clients.