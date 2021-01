Reload Belgium : Fred Colantonio et Sébastien Hamende

Comment soutenir les entrepreneurs en faillite ?

Reload Belgium accompagne, sur le plan humain, et gratuitement les chefs d'entreprise en proie au dépôt de bilan.

Comment rebondir pour mieux repartir? Fred Colantonio, initiateur du projet Reload Belgium et auteur du livre Rebondir sur l’échec ,et Sébastien Hamende, coordinateur du projet sont les invités de Delphine Freyssinet