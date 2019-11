Renan Luce au Théâtre de Thionville et Pierre Oteiza au Château de Vaux.

Renan Luce sera en concert mercredi 13 novembre à 20h au Théâtre de Thionville. Il est l'invité de la première partie de Moselle Actuel. A la une et dans le nouveau et 750è numéro de La Semaine, c'est avec Stéphane Getto. Dans le seconde Partie, nous serons au Château de Vaux en pays messin, avec Pierre Oteiza qui a quitté le temps d'un week-end sa vallée des Aldudes au Pays Basque, Marie-Geneviève et Norbert Molozay, les vignerons qui fêtent en 2019 les 20 ans de leur installation.