Rencontre avec 2 jeunes artistes bretons : Marthe Lallemand et Goulven Jaouen

Pauline Daniel vous propose une double rencontre artistique : celle de Marthe Lallemand et de Goulven Jaouen. Elle est peintre et expose en ce moment à Quimperlé, il est sculpteur pour la vallée des saints. Tous deux parlent breton depuis leur plus tendre enfance. Conversation autour du processus artistique et de la place des artistes aujourd'hui en Bretagne.