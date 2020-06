Rencontre avec CitésLab – Révélateurs de Talents, à Carcassonne

Tous les mois, une émission en direct pour parler des quartiers de Carcassonne, avec les habitants, les associations, c'est "Dans vos quartiers".

Rencontre avec "CitésLab", un dispositif de Carcassonne Agglo destiné à créer de l'emploi et de l'activité économique dans les quartiers défavorisés, CitésLab, est ouvert à tous les publics concernés dans le centre de Carcassonne.

Invités :

- Bouchaïd Danguire, chef de projet "CitésLab"

- Sébastien Condamines, créateur d'entreprise, grâce à "CitésLab" ; "Facilitateur Web", qui fournit des conseils pour utilisation des outils numériques, des formation pour débutants et seniors sur les outils informatiques.



Emission en partenariat avec Carcassonne Agglo, Terres d'audace et le Commissariat général à l'égalité des territoires - CGET