Rencontre avec Karim Sebbar, président de l'école de karaté du Viguier

Rencontre avec Karim Sebbar, pratiquant le karaté depuis 1994 et qui a gravi les échelons pour devenir président et éducateur à l'École de karaté Carcassonne -EKC. Une école implantée depuis 2019 dans l'ancienne salle de l'Astronaute au Viguier. Grâce à cette association, Karim Sebbar permet aux habitants du Viguier et au-delà, d'avoir accès à une activité physique dans un club sportif à moindre coût.



Invité.es:

- Karim Sebbar, président à l'école de karaté de Carcasonne.

- Les éléves de l'école de karaté de Carcassonne

Emission réalisée en partenariat avec Carcassonne Agglo, Terres d'audace et l' Agence nationale de la cohésion des territoires - ANCT