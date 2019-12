Tous les mois, une émission en direct pour parler des quartiers de Carcassonne, avec les habitants, les associations, c'est "Dans vos quartiers".

Rencontre avec l'association "Educ +", créee en 2002, au sein du collège de Grazailles et qui propose plusieurs actions, autour de la'apprentissage du français et bien plus.

Invité.es:

- Claude Mamet, président d'honneur et fondateur;

- Françoise Guerry, formatrice dans l'apprentissage du français



Emission en partenariat avec Carcassonne Agglo, Terres d'audace et le Commissariat général à l'égalité des territoires - CGET