Rencontre avec la "diva des quartiers", Malika Bellaribi Le Moal

Depuis 20 ans, elle fait chanter des airs d’opéra à des choristes amateurs, habitants des banlieues, ce qui lui vaut son surnom de « Diva des quartiers ». Malika Bellaribi Le Moal est cantatrice, mezzo-soprano, et depuis 20 ans, grâce à son association « Voix en développement » elle anime des ateliers de chant, pour enfants, pour jeunes et pour adultes, à qui elle fait découvrir l'opéra. Elle révèle surtout la beauté et la singularité de la voix de chacun.

Après un an d'atelier, le groupe de Vaulx-en-Velin présentera ce samedi 11 janvier 2020 l'opéra baroque « Didon et Enée » d’Henry Purcell sur la scène du centre culturel Charlie Chaplin.