Rencontre avec le studio "Event Orizon", à Carcassonne

Rencontre avec le studio "Event Orizon", un studio créatif spécialisé dans la création d'applications innovantes et de jeux vidéos et qui propose aussi un programme de formations numériques.

"Event Orizon" est installé depuis 2020 à la maison de l'Innovation, Alpha'[R], 20, Rue Claude Chappe - 11000 Carcassonne. Réseau des Maisons de l'Innovation, du Numérique et de l'Entrepreneuriat

Invités:

- Alexandre Taurisano, PDG Event Orizon

- Tchu Ly, chargé d'affaires

Emission réalisée en partenariat avec Carcassonne Agglo, Terres d'audace et l'Agence nationale de la cohésion des territoires - ANCT