Rencontre chercheurs citoyens, colloque international seniors à Metz.

Metz accueille le 6ème colloque international "Société inclusive et avancée en âge " du réseau international sur l'âge, la citoyenneté et l'intégration socio-économique (REIACTIS) du 4 au 6 février à Metz congrès Robert Schuman. Nous en parlons avec Agnès Migaud, adjointe au maire de Metz en charge des seniors et Michèle Bertand, membre du Conseil des séniors de la ville de Metz.