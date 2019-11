Rencontres au salon de la Durbelière : identité vendéenne et génocide vendéen

Au coeur de cette émission spéciale, deux thématiques importantes : une reflexion sur l'identité vendéenne. Depuis quand existe-t-elle ? Les guerres de Vendée sont elles le seul socle identitaire vendéen ? Réponses avec les invités de Thomas Cauchebrais : Michel Chamard, historien, ancien journaliste et ancien directeur du Centre vendéen de recherches historiques, Philippe Gilbert, ancien journaliste et auteur de plusieurs ouvrages historiques sur la Vendée, et Jean Artarit, ancien psychiatre des hôpitaux mais aussi historien de la Révolution en Vendée et spécialiste de Clemenceau.

Dans la deuxième partie de cette émission, Thomas Cauchebrais reçoit le diplomate et juriste Jacques Villemain, qui a mis un point final à la controverse de génocide en Vendée par son ouvrage monumental, "Vendée, 1793-1794" paru en 2017 aux éditions du Cerf. Jacques Villemain a travaillé pendant plusieurs années sur les questions de justice et de droit pénal international. Haut-fonctionnaire du Quai d'Orsay en poste à la Haye auprès des tribunaux pénaux internationaux et de la Cour pénale internationale, grâce à son expertise dans les génocides rwandais ou d'ex-Yougoslavie, il a abordé de manière nouvelle ce qui s'est passé en Vendée en 1793 et 1794. Pour lui, "des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, et des crimes de génocide ont été commis en Vendée" durant ces deux années terribles.