A Rennes, une épicerie propose un marché de village revisité "zéro déchet"

Mode de consommation écolo, le zéro déchet se développe. Exemple avec le Grand Marché vrac de la chaîne Day by Day, un espace marchand de 300 m2 qui vient d'ouvrir au Nord de Rennes.

Depuis quelques jours, il est possible d'y faire toutes ses courses du quotidien sans emballage superflu.



L'épicerie a fait un choix original : s'installer à quelques mètres de la sortie du périphérique, en s'associant à un boucher, un maraicher et un crémier. Une halle façon marché du village en version zéro déchet.