Rentrée pastorale à la Peinière

Au sommaire cette semaine :



- Le diocèse de Rennes invite les chrétiens, et tout particulièrement, les familles d'Ille et Vilaine à se rassembler ce dimanche au sanctuaire de la Peinière, en la fête de la Nativité de Marie.



- Une rencontre interreligieuse chrétiens/musulmans, ce samedi à la Maison des Associations de Rennes en souvenir de la rencontre de Françoise d'Assise et du sultan al-Malik al-Kamil, qui eut lieu à Damiette, en Egypte, en 1219.



- Le don des larmes est une grâce bien connue dans la littérature mystique mais qui concerne tous les chrétiens dans leur cheminement vers Dieu.

Le frère Xavier Loppinet, dominicain à Rennes vient de publier Pleurer sans pourquoi aux éditions du Cerf.