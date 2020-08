Rentrée scolaire : la FSU dénonce un "manque de sérénité"

" Le principe est celui d’un accueil de tous les élèves, à tous les niveaux et sur l’ensemble du temps scolaire ". Ce principe, c’est celui du gouvernement, écrit noir sur blanc en préambule du protocole sanitaire établi pour la rentrée scolaire de mardi. " Accueillir tous les élèves, c’est évidemment ce que l’on souhaite. On ne peut pas se satisfaire de l’école à la maison ", assure Cédric Turco. " Mais ce que l’on demande, c’est que l’on prenne le temps de construire, d’un point de vue sanitaire et pédagogique, une rentrée sereine pour tous. A l’heure où l’on se parle, nous n’avons aucune garantie sanitaire pour les élèves ou les enseignants ", poursuit le secrétaire départemental adjoint du SNUipp-FSU du Var.

Fort taux d’absentéisme

Pour lui, ce manque de garantie pourrait renforcer l'absentéisme. " Pendant la période post-confinement, nous avons eu un fort taux d’absentéisme, notamment dans les quartiers difficiles. Certaines familles, qui ont des craintes pour la santé de leurs enfants et leur propre santé, ne les mettront pas à l’école ", estime cet enseignant de l’école primaire Victor Hugo à la Seyne-sur-Mer qui dénonce aussi l'absence de règle claire en cas de découverte d'un cas positif chez un enfant. "Il sera isolé, on lui donnera on masque, on appellera ses parents pour qu’ils viennent le récupérer et il ira se faire tester. Mais quid de la classe ? Quid de l’école ? On n’en sait rien"." Les situations seront traitées au cas par cas ", répond l’Académie de Nice.

Le compte n’y est pas

Le secrétaire départemental adjoint du SNUipp-FSU du Var qui redoute aussi de retrouver des élèves avec d’importantes différences de niveaux. " C’est notre rôle, en tant qu’enseignant, de rattraper ce retard. Mais pour cela, il faudrait que nous ayons les moyens de nous occuper de tous les élèves. Cette année, le Var bénéficie d’une dotation de 43 enseignants. Il en faudrait plus de 300. Le compte n’y est pas ".