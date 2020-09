Rentrée scolaire à Metz : vers une semaine de 4 jours et un plan mercredi

Pour cette semaine de rentrée scolaire, nous recevons Anne Stémart, adjointe au Maire de Metz en charge de l’Education et des affaires scolaires, et Caroline Audouy, adjointe chargée du « plan mercredi » et du périscolaire.



Si la rentrée scolaire a été marquée par les aménagements nécessaires par la crise sanitaire, toute la ville se projète vers janvier, où les enfants passeront à la semaine de 4 jours d’école. Pour ce faire, la municipalité a annoncé un plan mercredi afin d’assurer une transition sans rupture pour les familles.