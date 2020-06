Réouvertures des sites Passionnément Moselle et du musée de la Cour d'Or à metz

Nous avons beaucoup parlé annulations et fermetures au début du confinenent et en cette phase 2 de déconfinement nous parlons réouvertures et après avoir consacré des émissions aux déprogrammations nous évoquons dans Moselle Actuel les nouvelles programmations.

Nous terminerons l'émission avec Jean-Claude Cunat, vice-président du Conseil Départemental de la Moselle en charge de la culture pour la réouverture des sites Passionnément Moselle et l'ouvrons avec Jean-Luc Bohl et Philippe Brunella au musée de la Cour d'Or. Nous avons rendez-vous avec l'actualité, le journal régional présenté par Sébastien Souici et évoquerons quelques films à voir ou à revoir chez soi.