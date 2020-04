Report des JO : Les athlètes poursuivent les entrainements confinés

Pour de nombreux athlètes français ce mois d'avril aurait du être la dernière ligne droite avant les jeux olympiques de Tokyo prévus cet été. Le Covid est passé par là. Les JO ont été reportés

Mélania Robert Michon, lanceuse de disque iséroise, médaillée olympique et mondiale, détentrice du record de France de la discipline est notre invitée sur RCF Lyon.

Selon cette sportive de haut niveau qui se préparait à la compétition "le report est évident, au vue de la situation actuelle. Plus le temps avance, plus on réalise que le report était la bonne décision." C'est avec optimisme et avec un état d'esprit positif que cette championne perçoit la situation.

Mais la véritable question est comment se réorganisent ces sportifs de haut niveau? Comment s'adapte-t-il pour rester en forme quand ils restent à domicile ?