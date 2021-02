Reportage point d'accueil alimentaire

Direction la Savoie pour notre reportage du jour. Nous sommes à quelques kilomètre d'Aix les Bains à Grésy sur Aix. Depuis 7 semaines, le Secours Catholique accueille une quinzaine de bénéficiaires dans la maison paroissiale St Francois. Chaque lundi, on vient récupérer un panier de denrées en échange de quelques euros. Mais on peut aussi s'arrêter une minute pour un café ou plusieurs heures pour un peu de compagnie. Petit à petit, chacun s'apprivoise et accepte de se dévoiler. Anne-Charlotte de Becdelièvre est allée y prendre un café.