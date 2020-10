Reportage semaine du goût

Cinq fruits et légumes par jour ! Cette phrase on la connaît maintenant tous. Mais comment faire découvrir et travailler les plus jeunes sur cette thématique ? Et bien c'est l'objectif de la semaine du goût. Une initiative qui existe depuis plus de 30 ans pour transmettre quelques savoirs autour des aliments. 550 activités ont commencés aujourd'hui dans toute la France et donc en Bretagne. Reportage dans une école Morbihanaise de Pierre Girault.