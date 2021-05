Reprise de la culture avec le Théâtre de Cornouaille à Quimper et une compagnie

Les musées, salles de spectacles, cinémas et monuments se préparent à réouvrir le 19 mai. Le président Macron s'est montré prudent, le 29 avril, le couvre-feu sera maintenu à 21h dans un premier temps, et des jauges seront instaurées. Pendant le confinement, la culture ne s'est pas arrêtée de vivre. Exemple au Théâtre de Cornouaille à Quimper avec son directeur, Vincent Léandri et avec la comédienne et chanteuse Laurence Landry, fondatrice de la compagnie La Crieuse. Avec la choriste Emilie Lecoulant et Erwann Duval à la guitare, elle revisite Elvis Presley dans le spectacle "Meet me in Tupelo".