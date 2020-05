Réseau Le Met' avec Franck Duval et Semaine de l'Europe avec Laurent Turnherr.

Un sommaire riche et varié ce soir, le réseau Le Met' en fin d'émission avec Franck Duval son directeur général, une Semaine de l'Europe numérique cette année en Moselle évoquée par Laurent Turnherr directeur de la Maison de Robert Schuman à Scy-Chazelles. Nous partirons à Hombourg-Haut avec Sylvain Teutsch pour prendre des nouvelles du Choeur d'Hommes touché de plein fouet par le covid 19 puis nous nous glisserons dans les pas d'Olivier Pia à la rencontre d'une famille syrienne à Marly et retrouverons Sébastien Souici pour le journal régional. Chaque soir l'émission commence avec Moselle Actu Commente l'Actu avec Roger Cayzelle et ce soir Marco Marchionni journaliste à Lorfm.