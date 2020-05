Restons chez vous du mercredi 13 Mai 2020

Quel est l'état du marché immobilier depuis le début de cette épidémie, comment les banques vont-elles réagir et quels seront les biens immobiliers les plus recherchés ? On fait le point sur la situation avec Me Diane Heymonet, notaire à Lyon.

Notre invité est Stéphane Gonthier, hôtelier dans le Beaujolais, président des Logis du Rhône et à la tête de trois hôtels et d'un restaurant. Il témoigne de ces deux mois de confinement, et de sa vision sur les prochains mois, notamment de cet été.

Et puis le mercredi on parle cinéma avec Renaud Volle. Il évoque la plateforme en ligne Tënk dédiée aux documentaires, avec un focus sur "Bègue" d'Olivier Duval.