Résumé de l'actualité en Anjou du 22 au 26 février

Au sommaire de la semaine en Anjou :



. Nous avons fait un point avec le préfet de Maine-et-Loire, Pierre Ory, sur la campagne de vaccination contre la Covid-19.

Depuis jeudi, les médecins généralistes peuvent faire ces injections à un public bien précis. Une campagne de vaccination qui fonctionne bien pour le préfet que vous entendrez au début de ce magazine.



. Le festival estival de Trélazé va devoir se réinventer. La ministre de la culture a fixé la semaine dernière une jauge de cinq mille spectateurs pour les festivals cet été. Tous vont devoir être assis. Un défi de taille pour Trélazé qui accueille près de deux-cent-cinquante mille personnes sur trois mois. Mais son directeur l'assure, le festival aura bien lieu.



. Il faut plus de policiers dans le quartier de La Roseraie à Angers.

C’est ce qu'a revendiqué cette semaine un syndicat de police qui espère voir passer cette zone sous le statut de « quartier de reconquête républicaine ». Un dispositif encore rare dans la région et pour l'instant inconnu en Anjou.



. L'Université Catholique de l'Ouest a été prise pour cible cette semaine. Le CNAL, le Comité national d’action laïque a écrit à la ministre de l'enseignement pour dénoncer plusieurs choses. L'UCO n'aurait pas le droit de s'appeler "Université". L'association militante n'accepte pas non plus que l'établissement catholique reçoive des subventions publiques. Vous entendrez la réponse très sereine de la direction de l'UCO tout à l'heure.



. La vingt-deuxième édition de « Made in Angers » a débuté lundi.

99 entreprises ont ouvert leurs portes au public. Nous avons visité pour vous la manufacture de céramique Montgolfier à Durtal.



. Le parc du végétal d’Angers, Terra Botanica, lui, se prépare pour sa réouverture. Un cinquième espace à thème appelé « Les Mystères de la forêt » est actuellement en construction. Nous finirons cette semaine en Anjou au milieu de ce chantier en pleine forêt.