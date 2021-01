Retour sur l'actu de l'Anjou du 25 au 29 janvier

Au sommaire de la semaine en Anjou :



. Nous sommes revenus sur les effets du couvre-feu pour les restaurateurs angevins.

Cela fait près de deux semaines qu'il a été imposé et généralisé à l’ensemble du territoire français. Un coup de massue supplémentaire pour les restaurants qui ont misé sur les plats à emporter.



. Nous avons également fait un point sur la situation des salariés de la pouponnière Pimloo. Leur structure qui accueille quatorze enfants placés doit fermer en avril. Le Département de Maine-et-Loire et le groupe mutualiste Vyv se renvoient la balle sur ce dossier.



. Cette semaine, on a également pu revoir des sourires sur les visages des étudiants, heureux de retrouver les bancs de l'université d’Angers.

Certains d'entre eux ont retrouvé de la motivation grâce à la reprise de quelques cours en présentiel. Une reprise qui peut même être qualifiée de salutaire.



. « Garde le moral, viens à la campagne ». C’est avec ce beau slogan qu’une quinzaine d’hôtels, chambres d’hôte ou gîtes de l’Anjou se sont mobilisés contre la morosité de ces mêmes étudiants. Leur idée : leur offrir un instant d’évasion.



. L'Anjou a également vu cette semaine la visite de la ministre de la transition écologique.

Elle s'est rendue lundi à Chemillé-en-Anjou, plus précisément, au parc éolien de l’Hyrôme. Une installation financée par plus de trois cent particuliers.



. On terminera avec du sport.

Ce dimanche, les clubs de football amateurs de Saumur et de la NDC Angers jouent en Coupe de France. Les angevins seront opposés à un club historique du foot français, le Stade Lavallois. Nous avons assisté à l’un de leurs derniers entraînements cette semaine avant le choc.