Retour sur l'actu en Anjou du 15 au 19 février

Au sommaire de cette semaine en Anjou :



. Nous avons fait un bilan des soldes avec les commerçants angevins.

Et il n'y a pas eu de raz-de-marée entre le couvre-feu et les températures négatives de ces dernières semaines. Pour y remédier, le gouvernement a décidé de prolonger ces soldes de deux semaines. Une décision qui ne ravit pas forcément tous les commerçants que nous avons rencontrés.



. Du travail aux vacances, il n'y a qu'un pas en ce moment. Les vacances d'hiver viennent ou ne vont pas tarder à commencer pour les plus chanceux d'entre vous. Sans musée, restaurant ou encore remontées mécaniques, comment les angevins ont prévu de passer leurs vacances ? Réponse tout à l’heure.



. Nous sommes également revenus cette semaine sur le déménagement de l’Esat de Noyant-la-Gravoyère.

Silencieux jusque-là, le président de l’Esat du Haut-Anjou a pris la parole mercredi pour justifier son projet face aux multiples attaques dont il fait l'objet.



. Zoom tout à l'heure sur un espace-test dédié au maraîchage installé depuis deux ans dans un lycée de Sainte-Gemmes-sur-Loire. Des maraîchers en herbe peuvent y tester leur activité pendant un an avant de s’installer.



. Ce lundi, Le livre « Regards » est sorti à l’occasion de la journée internationale des cancers de l’enfant.

Trente-quatre familles y ont témoigné du combat qu’ils mènent pour leur enfant touché par une maladie grave. Parmi elles, une famille des Mauges que nous avons rencontrée.



. Nous terminerons cette semaine en Anjou avec un autre sujet de littérature. Nous avons commémoré cette semaine les vingt-cinq ans de la mort d'Hervé Bazin. Les écrits de l'auteur angevin de « Vipère au poing » sont toujours autant d'actualité. Anne-Simone Dufief, enseignante honoraire en littérature contemporaine à l'Université d'Angers, nous en a donné les raisons.