Retour sur l'actu en Anjou du 1er au 5 mars

Jeudi, les acteurs du secteur de la culture ont une nouvelle fois manifesté à Angers.

Malgré les promesses du président de la République qui annonce un redémarrage en avril, les manifestants restent assez perplexes. Vous les entendrez dès le début de ce magazine.



. A la même date, les Restos du Cœur ont ouvert un accueil de jour à Angers. Si c'est une première en Anjou, ça l'est également en France. Un dispositif réservé aux parents de jeunes enfants de moins de trois ans. Vous le découvrirez tout à l’heure.



La Ligue contre le cancer a lancé au début de la semaine son Mars Bleu.

Un mois pour sensibiliser hommes et femmes entre 50 et 74 ans au dépistage du cancer colorectal. Un dépistage qui est particulièrement affecté par l'épidémie de Covid-19.



. Nous parlerons encore santé dans le sujet suivant avec l'ouverture cette semaine d'un nouveau service médical de proximité à Cholet. Un centre qui était rempli dès ses débuts et où les médecins y sont presque tous des retraités.



Nous nous intéresserons ensuite à la fin d'un chantier long de deux ans.

L’entreprise Forge Déco Ouest basée à La Séguinière a terminé il y a quelques jours la restauration des stations du chemin de croix de Sainte-Anne d’Auray. Reportage tout à l’heure.



. Nous terminerons cette semaine en Anjou avec du sport. Cholet Basket joue samedi soir à huis clos en championnat de Jeep élite. Dès la semaine prochaine, vous pourrez suivre les matchs à domicile des choletais d'une manière plus poussée grâce à un partenariat avec la chaîne de télé TLC.