Retour sur l'actu en Anjou du 21 au 25 juin

Au sommaire de la semaine en Anjou :



. Afone, l'un des derniers opérateurs télécoms en France va être racheté par SFR.

Afone, une entreprise angevine qui va donc tirer un trait sur son activité télécom mais pas sur ses nouveaux projets. En vue, des projets dans la banque en ligne.



. Cette semaine, nous avons aussi parlé de la cathédrale Notre-Dame de Paris, et plus précisément de sa toiture. Jean-Yves Hunot, archéologue au sein du pôle archéologie de la conservation départementale du patrimoine de Maine-et-Loire spécialisé dans les bois et les charpentes est venu nous donner des nouvelles de la reconstruction de l'édifice religieux.



. Nous avons également fait le bilan de cette saison de Jeep élite avec Jérôme Mérignac, le président de Cholet Basket. Une saison plus que compliquée pour le club des Mauges qui s'est sauvé dans les dernières journées du championnat.