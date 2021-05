Retour sur l'actu en Maine-et-Loire du 24 au 28 mai

Au sommaire de la semaine en Anjou :



. Nous reviendrons sur la bataille qui fait rage à Angers autour de cinquante hectares de zones humides.

Un projet de construction de logements envisagé par l'agglomération fait enrager les écologistes. Ils ont déjà manifesté plusieurs fois pour changer le Plan local d'urbanisme intercommunal. Nous reviendrons sur cette affaire au début de ce magazine.



. Tout à l'heure, nous embarquerons dans le nouveau bac des villes d’Ecouflant et de Cantenay-Epinard près d’Angers. Une occasion parfaite pour les cyclistes et randonneurs ou curieux de découvrir d'une nouvelle manière l'île Saint-Aubin.



. Nous terminerons avec du sport et cette petite révolution qui a eu lieu jeudi au SCO d’Angers. Un nouvel entraîneur est arrivé. Gérald Baticle a pris officiellement ses fonctions jeudi. Son ambition première : faire briller l'équipe.