Retour sur l'actualité de l'Anjou du 26 au 30 octobre

Au sommaire de ce magazine :



. Nous ne pouvons malheureusement pas revenir sur cette semaine en Anjou sans parler du choc ressenti par toute la communauté catholique après l'attentat de Nice jeudi. Monseigneur Delmas, notre évêque, nous a appelé après ce drame à faire une pause et à prier à l'approche de la fête de la Toussaint.



. Nous parlerons aussi du reconfinement et de la situation compliquées des étudiants avec la nouvelle présidente de la Fé2a Carole Naudin. L'un des gros dossiers de la fédération étudiante des associations angevines c'est le problème du logement. Son site "Un lit pour la nuit" devait être fermé fin octobre, il sera finalement prolongé de plusieurs semaines pour les inscrits.



. L'université, il en sera question une nouvelle fois dans cette semaine en Anjou concernant le manque de moyen de la recherche. A Angers, selon certains chercheurs, il manquera près de 7 millions d'€ à l'université si la prochaine loi de programmation pluriannuelle est adoptée sous cette forme. Explications tout à l'heure.



. Nous nous poserons aussi cette question : l'usine Lactalis de Saint-Florent-le-Vieil aurait-elle pollué la Loire ?



C'est en tout cas ce qu'affirme une enquête du media Disclose. Par deux fois l'association France Nature Environnement a alerté les autorités sur de possibles actes de pollution sans que rien ne bouge.



.A quoi va bientôt ressembler l'entrée de la cathédrale Saint-Maurice d'Angers ? Le concours international lancé pour construire une galerie contemporaine devant servir à protéger le portail de l'édifice religieux a trouvé son champion. Il s'agit du japonais Kengo Kuma. Les détails du projet tout à l'heure.



. Et puis nous terminerons avec un sujet plus léger. La cueillette du kiwi a commencé en Anjou, car non, tous ne viennent pas de Nouvelle-Zélande. Vous pouvez en trouver notamment dans les Mauges à La Tessoualle. Entretien tout à l'heure avec Patrice, kiwiculteur depuis près de trente ans.