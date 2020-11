Retour sur l'actualité de la semaine du 2 au 6 novembre

Au sommaire de la semaine en Anjou :



. La colère était palpable chez les professeurs de Maine-et-Loire lundi.

L'hommage à Samuel Paty, l'enseignant assassiné le 16 octobre dernier a été réduit à peau de chagrin à la toute dernière minute par le ministre de l'éducation Nationale. Pas de rentrée décalée, pas de rassemblement dans la cour pour des raisons notamment liées à l'épidémie de Covid-19. Un scandale pour certains syndicats d'enseignant.



. Où en sont les expulsions de squat à l'heure actuelle ? Dans le département, les places du 115 trouvent très rapidement preneurs. Selon les directives ministérielles, personne de doit rester à la rue pendant ce reconfinement. Une situation que va devoir régler rapidement Philippe Bradfer, le directeur départemental de la cohésion sociale.



. L'adaptation, c'est le mot d'ordre au CHU D'ANgers face à la montée des cas de Covid-19 dans la région.

Le nombre de lit de réanimation va être augmenté, mais surtout, l'établissement hospitalier va devoir faire des choix et déprogrammer certaines opérations.



. La pénurie de vaccin contre la grippe est totale. Les pharmacies ne peuvent plus répondre pour le moment à la demande de leurs clients même porteurs de bons et donc prioritaire. Une situation jamais vue depuis de nombreuses années. Comment expliquer ce loupé ? Réponse tout à l'heure.



. Nous partirons aussi à la découverte de la ferme des Blottières, à Chemillé-en-Anjou.

Une ferme qui fait partie du programme de recherche européen « Life Beef Carbon ». Son but : prouver qu'il est possible de diminuer l’empreinte carbone de la viande de bœuf, en changeant de pratiques d’élevage.



. Et puis nous terminerons cette semaine en Anjou par un reportage sur une invention ingénieuse. Une roue motorisée à fixer sur un fauteuil roulant. Un dispositif destiné à faciliter les déplacements pour les personnes handicapées, et surtout, éviter de gros efforts à leur accompagnant.