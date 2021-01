Retour sur l'actualité du 11 au 15 janvier

Au sommaire de la semaine en Anjou :



. Nous sommes évidemment revenus sur la suite de la campagne de vaccination contre la Covid-19 débutée la semaine dernière en Maine-et-Loire.

Le lancement des inscriptions pour les personnes âgées de 75 ans et plus hors EHPAD a été plus que chaotique jeudi du côté de l'ARS. La ville de Saumur, elle, a monté avec un peu d'avance sa procédure. Vous entendrez son maire, Jackie Goulet, que nous avons reçu lundi.



. Cette semaine, les forces de l'ordre ont mené une vaste opération de police à Angers. Six personnes ont été interpellées. Des individus en lien avec les violences qui ont éclaté le soir du réveillon du Nouvel an dans plusieurs quartiers de la ville. Pour le préfet de Maine-et-Loire, Pierre Ory, si cette réponse pénale est indispensable, il ne faut pas se limiter à ça.



. Nous avons également parlé emploi avec Anouk Ullern, la présidente de la CPME 49, la confédération des petites et moyennes entreprises.

Une présidente inquiète puisque depuis lundi, toute personne ressentant les symptômes du Covid-19 peut obtenir un arrêt de travail immédiat sans jour de carence.



. L’Abeille, le fabricant de boissons situé à Cholet, va bientôt déménager. Pour pouvoir plus que doubler sa production, notamment en soda, l’entreprise va s’installer dans une nouvelle usine à Mazières-en-Mauges. Reportage tout à l'heure.



. Nous passerons de l'Abeille aux oiseaux dans cette semaine en Anjou avec l’opération de la Ligue de protection des oiseaux à Angers.

Cette dernière installe actuellement des nichoirs à oiseaux en pleine ville. Avec les rénovations, les volatiles n’ont en effet plus d’endroits où nicher dans les bâtiments.



. Cette semaine, nous sommes aussi partis à la rencontre d’un maraîcher angevin en détresse. Sa ferme de La-Membrolle-sur-Longuenée a subi quatre tempêtes en douze ans. Il a donc lancé un appel aux dons pour s’en sortir.