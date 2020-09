Retour sur l'actualité du 21 au 25 septembre

Au sommaire de la semaine en Anjou :



. C'est bientôt terminé pour l'usine Schneider Electric de Saumur.

La direction a décidé de la fermer l'an prochain. Plus de soixante-dix postes vont être supprimés ou délocalisés. Une décision qui, vous l'entendrez, n'a pas forcément étonné les syndicats locaux.



. C'était un jour d'inauguration jeudi pour Scania France. Le constructeur de poids lourds a officialisé sa rentrée dans des locaux tout neuf à Angers. Des bâtiments utilisés depuis juin dernier et construit en deux ans. Visite guidée en début de cette semaine en Anjou.



. Nous avons aussi parlé cette semaine du label "Cité éducative" .

Le quartier de Monplaisir à Angers est labellisé depuis septembre dernier en tant que "Cité éducative". Un dispositif d'Etat qui offre notamment un financement à la ville d'Angers de plus de huit-cent mille euros. Mais à quoi va servir cet argent ? Réponse tout à l'heure.



. C'est bientôt le début d'Octobre rose. Cette campagne annuelle de sensibilisation au cancer du sein prend une autre importance cette année puisque le nombre de dépistage s'est effondré pendant la période de confinement. Présentation tout à l'heure.



. La semaine bleue consacrée au senior débute a commencé à Saumur.

Nous avons rencontré Marianne Blin, l'auteure de "Ridée mais pas fanée", le nom de la conférence gesticulée proposé vendredi soir à cette occasion. Un spectacle destiné à casser les clichés sur les personnes agées.



. Nous parlerons aussi de sport à la fin de cette semaine en Anjou. Cholet Basket jouera bien samedi soir contre Orléans pour la reprise du championnat de Jeep élite. Un match qui était encore en suspens jeudi après la découverte d'un cas de Covid chez les choletais. Une situation difficile à gérer pour le coach de l'équipe Erman Kunter.