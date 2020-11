Retour sur l'actualité du 9 au 13 novembre

Au sommaire de la semaine en Anjou :



. Nous avons parlé ces dernier jours de la grande nouveauté de cette rentrée des classes : le port du masque dès six ans pour les enfants.

En Anjou, les parents sont divisés sur cette nouvelle décision du gouvernement et les jeunes écoliers s'y adaptent comme ils peuvent. Reportage dans une école primaire à Angers en début de ce magazine.



. La vitamine D aurait-elle un impact sur les chances de survie face à la Covid-19 ? Pour les personnes âgées, ce serait un grand oui selon une étude menée par le CHU d'Angers. Explications tout à l'heure.



. Comment s'en sortir en plein reconfinement quand on est restaurateur ?

Le salut passe peut-être aujourd'hui par les plats en livraison. Les demandes explosent ces derniers jours. Certains restaurateurs haut de gamme se sont même lancés dans la vente à emporter.



. La filière de l'hôtellerie, elle, peine à voir le bout du tunnel. Le reconfinement les a privés de toute leur clientèle touristique. Le télétravail leur enlève même une grande partie de leur clientèle d'affaire. En Anjou, le club hôtelier appelle l'Etat à l'aide.



. La reconfinement n'a, heureusement, pas empêché les maraudes du Secours Catholique.

Si l'Etat a débloqué des places supplémentaires en hôtel pour accueillir les SDF lors de ce confinement, ils sont plusieurs à avoir refusé ces logements.



. L'IRSN, l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire va lancer une étude sur le taux de radioactivité présent dans la Loire. Pendant quatre mois, plus de huit-cent prélèvements vont être effectués à Saumur. Un déploiement de moyen exceptionnel pour l'institution.