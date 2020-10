Retour sur l'actualité en Anjou du 12 au 16 octobre

Au sommaire de la semaine en Anjou :



. Nous sommes revenu sur la volonté du président de la république d'interdire l'école à la maison.

Un choc pour les parents des quelques centaines d'enfants qui utilisent ce mode d'éducation en Maine-et-Loire. Certains sont même prêt à quitter la France pour conserver cette liberté.



. Les mauvaises nouvelles s'enchaînent pour le secteur de la métallurgie en Anjou. Les plans de suppressions de postes s'accumulent. La CFDT métallurgie dénonce l'hypocrisie de certains dirigeants qui demandent des aides publiques alors qu'ils versent toujours des dividendes.



. Les entreprises angevines liées au numérique, elles, recrutent en ce moment.

Regroupées sous la bannière de la coopérative Angers French Tech, elles ont été boosté par le confinement et l'accélération des échanges à distance. Nous en parlerons tout à l'heure.



. Le numérique sera aussi au rendez-vous du tout premier Angers Geekfest ce week-end. Un festival de pop culture organisé au parc des expositions samedi et dimanche. Mais finalement, qu'est-ce qu'un geek aujourd'hui ? Vous l'entendrez, on est loin du cliché de l'ado boutonneux enfermé dans sa chambre.



. La polémique de la semaine est à chercher du côté du sport, et plus particulièrement du basket-ball.

Le maire de Cholet et le président de Cholet basket sont en colère contre les dirigeants de la Ligue Nationale de Basket. A l'origine de cette colère, la participation à un match d'un joueur positif à la Covid-19 dimanche dernier.



. Le Mondial du Lion a commencé jeudi au parc de l'Isle Briand. Une compétition équestre qui se déroule pour le première fois depuis 35 ans sans public. Reportage et ambiance en fin de cette semaine en Anjou.