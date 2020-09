Retour sur l'actualité en Anjou du 14 au 18 septembre

Au sommaire de ce magazine :



. Nous reviendrons sur l'affaire de la semaine, c'est de la politique avec l'officialisation de l'opposition entre Christophe Béchu et Christian Gillet à propos des prochaines élections départementales.

Le maire d'Angers ne soutiendra par le second s'il se représente au poste de président du département. Vous l'entendrez, sur notre antenne, il a évoqué un besoin de renouvellement.



. Cette même semaine, Christian Gillet lui a répondu et s'est dit choqué par ses déclarations. L'actuel président de Maine-et-Loire s'estime tout à fait capable d'assumer un nouveau mandat.



. Il n'y a pas qu'en politique que la situation se détériore dans le département.

L'Anjou est passé en zone rouge depuis bientôt une semaine. Une très mauvaise nouvelle notamment pour l'organisation des salles de spectacles. Nous verrons tout à l'heure comment elles ont dû faire face à ce nouveau coup dur.



. Eux, veulent pouvoir rouler sans masque, partout en Maine-et-Loire. L’association Place aux vélos, demande au préfet une exception, pour les cyclistes, au port du masque obligatoire, car il empêche de respirer, en cas d’effort. Ils craignent que les cyclistes, se mettent à prendre la voiture, avec des conséquences en termes de pollution.



. Nous parlerons de choses plus gaies en fin de cette semaine en Anjou et notamment de la création à Angers d'une licence comédie musicale.

La formation mêle chant, danse et théâtre, mais également des cours à l’université. Les 15 premiers élèves viennent de faire leur rentrée, il reste encore des places. Reportage tout à l'heure.



. Et puis nous partirons enfin à la découverte de La chapelle Sainte-Barbe-des-Mines. Située à Chalonnes-sur-Loire, elle sera ouverte ce week-end pour les journées européennes du patrimoine. Un endroit où l'on exploitait le charbon au 19ème siècle.