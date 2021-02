Retour sur l'actualité en Anjou du 1er au 5 février

Au sommaire de la semaine en Anjou :





. Nous reviendrons sur la fermeture de la galerie Espace Anjou à Angers.

Une fermeture administrative effective depuis dimanche. Une décision gouvernementale qui est loin de satisfaire les clients du centre commercial. Nous sommes allés à leur rencontre.



. Depuis le début de l'année, l'agence Up Interim s'est installée dans la région, à Nantes et Angers. Une agence dédiée aux personnes en situation de handicap qui a déjà signé ses premiers contrats.



. L'actualité cette semaine, ça a été également la montée des eaux de la Loire et ses affluents.

Une montée encore d'actualité qui a notamment pour conséquences de rendre impraticable de nombreuses routes à être désormais inondées dans le département. A Rochefort-sur-Loire, la vie continue grâce à un couple d'agriculteurs et à leur tracteur. Reportage tout à l’heure.



. Le troisième Plasmarathon est lancé à Angers. L’Etablissement français du sang espère promouvoir le don de plasma auprès des étudiants grâce à la mise en place d’un challenge entre écoles. Si vous ne savez pas ce qu'est le don de plasma, rester avec nous, vous le découvrirez tout à l'heure.



. On terminera avec du sport et la semaine olympique et paralympique.

Un événement qui se termine demain. Quelques jours où le sport est mis en avant dans les établissements scolaires. Au collège Debussy à Angers, les élèves ont pu découvrir le laser run.