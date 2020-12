Retour sur l'actualité en Anjou du 30 novembre au 4 décembre

Au sommaire de la semaine en Anjou :



. Nous allons revenir sur la réécriture de l'article 24 de la loi de sécurité globale.

Décision prise lundi par le président de la République. Pour Philippe Boussion, policier à Angers, cette réécriture n'est pas une mauvaise chose mais doit surtout se faire pour de bonnes raisons.



. Trouver un dentiste sans attendre plus de six mois. Cette mission devient un vrai calvaire dans le Saumurois. Dans cette partie du département, la pénurie de dentistes est criante et ce sont les dents des habitants qui en pâtissent.



. Cette semaine, Orange a également lancé officiellement la 5G dans trois villes du département, Angers, Trélazé et les Ponts-de-Cé.

Un internet mobile plus rapide qui soulève quelques inquiétudes au sein de la population.



. Nous parlerons encore numérique dans le sujet suivant, et plus particulièrement de la fibre optique.

Le déploiement de cette fibre serait une catastrophe pour le bocage. C'est en tout cas ce que dénoncent de nombreux syndicats agricoles. Une installation qui se ferait notamment au détriment des haies, essentielles pour la biodiversité.



. Nous nous sommes aussi intéressés cette semaine à certaines initiatives de mairies en Anjou pour soutenir les commerçants locaux.

A Segré par exemple, la municipalité a décidé d'offrir des bons d'achat aux habitants. Bons à dépenser dans les commerces de leur ville avant mars prochain.



. Nous terminerons cette semaine en Anjou en vous emmenant découvrir le plus grand bateau traditionnel de Loire : La Pascal-Carole. Une embarcation à l'abandon depuis quatre ans. Elle va être remise sur pied par une association qui veut lui faire, à terme, transporter des marchandises sur la Loire.