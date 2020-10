Retour sur l'actualité en Anjou du 5 au 9 octobre 2020

Au sommaire de ce magazine :



. La gauche a décidé cette semaine de lancer sa campagne pour les prochaines élections départementales.

Le groupe Anjou en action veut associer les habitants de Maine-et-Loire à la construction de son programme. Grégory Blanc, le chef de file de l'opposition au conseil départemental était notre invité lundi.



. Les cinémas ne vont pas bien. En France, les entrées sont en chute libre par rapport à l'année dernière avec plus de 60% de baisse. Plus proche de nous, à Angers, les résultats diffèrent malgré tout entre le grand cinéma Pathé et celui des 400 coups.



. Angers Technopole a une nouvelle présidente.

Vous avez pu entendre Constance Nebbula sur notre antenne mardi soir. Celle qui est aussi conseillère municipale en charge de la transition numérique à Angers nous a parlé du projet d'Angers "ville connectée". Une ambition selon elle, sans danger pour notre vie privée.



. La 5ème édition des journées régionales de la visite d’entreprise, c'est dans deux semaines environ. Du jeudi 22 au samedi 24 octobre. 90 entreprises de Maine-et-Loire vont ouvrir leurs portes au public. C'est notamment le cas de Biogance à Champtocé. Une entreprise qui conçoit et fabrique des produits d'hygiène pour animaux. Visite guidée tout à l'heure.



. Comment faire pour préserver sa voix quand on doit désormais parler avec un masque sur le visage toute la journée ?

Brigitte Denis-Tolstuchow, professeure de chant à Angers, spécialiste de la voix nous donnera quelques conseils tout à l'heure.



. Nous parlerons aussi de sport à la fin de cette semaine en Anjou. Plusieurs sites en Maine-et-Loire pourront accueillir des délégations d'athlètes préparant les JO de Paris 2024. Une perspective qui enchante Matéo Bohéas, joueur de tennis de table des Loups d'Angers, sélectionné pour les Jeux Paralympiques de Tokyo il y a quelques jours.