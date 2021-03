Retour sur l'actualité en Maine-et-Loire du 22 au 26 mars

Au sommaire de la semaine en Anjou :



. Nous nous sommes intéressés ces derniers jours au Plan Loire dirigé par le conseil régional.

Après plus de vingt-cinq ans d’études, la région va investir vingt-sept millions d’euros dans un projet de rehaussement du fleuve. La Loire devrait enfin pouvoir retrouver son lit naturel, et une portion en Anjou est concernée.



. Nous parlerons aussi économie avec les Ateliers Perrault. Et bonne nouvelle, l’entreprise de menuiserie-ébénisterie se porte bien. Basée dans les Mauges et spécialisée en restauration d’édifices, elle va s’occuper de deux bâtiments emblématiques de Paris : le Grand-Palais et les Invalides. Des chantiers qui vont commencer dans quelques semaines.



. Nous parlerons aussi de culture avec les Résonances Saint-Martin.

Même si tout se fera à distance, plusieurs spectacles inédits de chant et danse, tournés dans la collégiale d'Angers, seront diffusés, en ligne, à partir de début avril. Vous l’entendrez, la musique gitane sera notamment à l’honneur.



. Une nouvelle pièce exceptionnelle a atterri ce mois-ci au musée de l’aviation d’Angers Marcé. Le « RL.16 », dont la conception a commencé dans la cuisine de son créateur, a battu des records de vitesse. Vous l’entendrez tout à l’heure.



. Il sera aussi question de sport dans ce magazine.

L'annonce a résonné comme un coup de tonnerre dans le ciel paisible cette année des supporters du SCO d'Angers. Stéphane Moulin, entraîneur depuis dix du club quittera son poste à la fin de la saison.



. La course cycliste Cholet - Pays de la Loire aura bien lieu dimanche. Une édition qui se fera sous haute surveillance.