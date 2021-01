Retour sur l'actualité en Maine-et-Loire du 4 au 8 janvier

Au sommaire de la semaine en Anjou :



. 2300 postes seront bientôt supprimés en France par Michelin.

Sur le site de Cholet, les syndicats ne comprennent pas cette décision. L'usine, en ce moment, tourne à plein régime.



. Les commerces ont-ils assisté à un miracle de Noël à Angers ? Plusieurs décisions ont été prises pour favoriser les achats lors de ce mois de décembre, notamment, la piétonisation de certaines rues. Le bilan est mitigé.



. Nous reviendrons également dans ce magazine sur le début de la campagne de vaccination contre la Covid-19 en Anjou.

Le millier d'injections a été dépassé cette semaine. Une opération qui a eu lieu notamment dans les Ehpad. Plus de détails tout à l’heure avec Isabelle Monnier, directrice territoriale de l’Agence régionale de santé en Maine-et-Loire.



. Une campagne dont les débuts ont été assez fortement critiqués, notamment par l'un de nos invités cette semaine. Le maire de Cholet, Gilles Bourdouleix déplore un fonctionnement qu'il trouve illogique.



. Nous avons également parlé du patrimoine en péril de l'Anjou, et plus particulièrement de l’abbaye royale de Nyoiseau.

L'édifice est à vendre, et la mairie tente depuis près d’un an et demi de trouver un acquéreur pour ce bien, sans succès pour le moment. Le prix a même baissé de soixante mille euros. Reportage tout à l’heure.



. Le SCO d’Angers a encore impressionné cette semaine pour la reprise de la Ligue 1 de football. Les angevins l'ont emporté contre Lille, alors deuxième du championnat. Interrogé avant le match, l’entraîneur du SCO, Stéphane Moulin préfère néanmoins rester prudent sur ses objectifs de fin de saison.