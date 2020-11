Retour sur l'assemblée plénière des évêques de France avec Mgr Denis Moutel

Pendant six jours et par visio-conférences, les évêques de France étaient réunis dans le cadre de leur assemblée pleinière. Plusieurs thèmes ont été abordés comme la liberté de culte, la liberté d'expression, l'écologie intégrale mais aussi la lutte contre la pédophilie dans l'Eglise. Mgr Denis Moutel, évêque de Saint-Brieuc et Tréguier revient avec nous sur cette assemblée.