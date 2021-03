Retour sur l'essentiel de l'actu en Maine-et-Loire du 22 au 26 mars

Au sommaire de la semaine en Anjou :



. Nous nous sommes intéressés ces derniers jours au Plan Loire dirigé par le conseil régional.

Après plus de vingt-cinq ans d’études, la région va investir vingt-sept millions d’euros dans un projet de rehaussement du fleuve. La Loire devrait enfin pouvoir retrouver son lit naturel, et une portion en Anjou est concernée.



. Nous parlerons aussi économie avec les Ateliers Perrault. Et bonne nouvelle, l’entreprise de menuiserie-ébénisterie se porte bien. Basée dans les Mauges et spécialisée en restauration d’édifices, elle va s’occuper de deux bâtiments emblématiques de Paris : le Grand-Palais et les Invalides. Des chantiers qui vont commencer dans quelques semaines.



. Nous parlerons aussi de culture avec les Résonances Saint-Martin.

Même si tout se fera à distance, plusieurs spectacles inédits de chant et danse, tournés dans la collégiale d'Angers, seront diffusés, en ligne, à partir de début avril. Vous l’entendrez, la musique gitane sera notamment à l’honneur.



. Une nouvelle pièce exceptionnelle a atterri ce mois-ci au musée de l’aviation d’Angers Marcé. Le « RL.16 », dont la conception a commencé dans la cuisine de son créateur, a battu des records de vitesse. Vous l’entendrez tout à l’heure.



. Il sera ensuite question de vacances.

Le Secours catholique cherche encore des familles d’accueil pour cet été. L’association espère pouvoir faire changer d’air de nombreux enfants dont les familles n’ont pas les moyens de quitter leur domicile.



. Il sera aussi question de sport dans ce magazine. La course cycliste Cholet - Pays de la Loire aura bien lieu dimanche. Une édition qui se fera sous haute surveillance.