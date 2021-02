Retour sur la visite de Bruno Lemaire en Anjou

Au sommaire de la semaine en Anjou :



. Un nouveau ministre du gouvernement s'est rendu en Maine-et-Loire ces derniers jours.

Il s'agit du ministre de l’économie Bruno Lemaire. Mardi, il a notamment pu rencontrer des chefs d’entreprises en difficulté. Vous l’entendrez, le ministre a reconnu que la distribution des aides de l’Etat prenait encore trop de temps.



. Le même jour, les agriculteurs ont laissé éclater leur colère à Angers. Une centaine d’entre eux ont recouvert le supermarché Carrefour du quartier Saint-Serge de journaux et de paille. Une action coup de poing qui vise à dénoncer la guerre des prix lancée par les grandes surfaces.



. Cette semaine, il a été aussi question de l’entretien des digues de la Loire.

En pleine période de crues, le sujet est revenu au cœur des discussions de cinq intercommunalités de l’Anjou. Elles appellent l’Etat à l’aide face à un problème qui peut vite se chiffrer en millions d'euros.



. Le montant du plan de réorganisation des urgences présenté par le CHU d'Angers il y a quelques jours devrait lui se chiffrer en centaine de millions. De nouveaux bâtiments devraient être construits, notamment des blocs opératoires. Nous avons reçu cette semaine la directrice du CHU, Cécile Jaglin-Grimonprez.



. Nous avons aussi parlé de solidarité cette semaine avec la marque de vêtements « Plus qu’une case ».

Sa créatrice Angevine, propose depuis le mois d'août à ses clients de payer deux habits, mais de n'en garder qu'un seul. L'autre sera réservé à une personne dans le besoin. Un concept qu'elle nous a expliqué en début de semaine.



. Nous terminerons avec du sport et plus précisément de l'équitation. Les cavaliers de l'équipe de France de concours complet, sont en stage actuellement à Saumur. En ligne de mire, les JO de Tokyo qui devraient avoir lieu dans six mois. Michel Asserey, le directeur technique national adjoint chargé du concours complet, vise au moins une médaille.