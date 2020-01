Retour sur le synode pour l'Amazonie avec Josiane Gauthier

Nous rencontronsJosiane Gauhier, canadienne qui vit à Bruxelles. Elle est secrétaire générale de la CIDSE (réseau d'associations catholiques pour le développement). Elle a eu la grande chance de participer au Synode pour l'Amazonie . Elle nous explique avec enthousiasme la composition et le fonctionnement de ce synode. Elle insiste sur son message : il est urgent d'opérer une conversion écologique et de prendre conscience que les pays du Nord arrêtent d'extraire toutes les richesses du Sud pour satisfaire leur confort. Les communautés autochtones s'appuient tout naturellement sur des membres de leur groupes pour assurer la pastorale en l'absence prolongée de prêtre. Interview chaleureuse et passionnante.