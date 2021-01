Rétrospective de l'actu en Anjou entre le 18 et le 22 janvier

Au sommaire de la semaine en Anjou :



. Mercredi, c'était le top départ pour les soldes d’hiver.

En plein couvre-feu, les commerçants ne s’attendent pas à un déluge de clients. C'est en tout cas ce qu’ils nous ont confié.



. Il y a une semaine jour pour jour, la ville d’Angers connaissait le début d'une cyberattaque. Depuis, site internet et service en ligne tournent au ralenti ou sont carrément paralysés. Une offensive qui tombe plutôt mal à l’heure où l’agglomération espère transformer Angers et sa couronne en « ville intelligente ».



. La Vitamine D serait-elle l’une des réponses à apporter face à l’épidémie de Covid-19 ?

C’est en tout cas ce qu’affirme le Pr Cédric Annweiller, chef du service gériatrie d’Angers et plusieurs dizaines de ses collègues. Vous entendrez ses explications tout à l’heure.



. Le sujet qui suivra parlera également de médecine. Une médecin va bientôt venir s’installer à Beaupréau-en-Mauges. Un soulagement pour les habitants après une recherche qui aura duré près d’un an et demi.



. Nous allons également nous intéresser tout à l'heure au bilan du Denier du culte 2020 du diocèse d’Angers.

Un bilan encourageant aux vu des différents confinements qui ont ébranlés les finances de l’Eglise. L'occasion également de dire merci aux donateurs.



. Nous terminerons cette semaine en Anjou avec du sport, et plus particulièrement de l’état du football amateur en Maine-et-Loire. Une discipline encore dans le flou aujourd'hui aussi bien financièrement qu'au niveau de l'organisation des compétitions.