Rétrospective de l'actualité du 10 au 14 août

Au sommaire de la semaine en Anjou :



. Mardi, c'était la fin des soldes.

Une période cette année décalée dans le temps à cause de l'épidémie de coronavirus. Et à l'heure du premier bilan, les résultats ne sont pas très bon, notamment pour certains commerçants angevins.



. Quel avenir pour le squat de la Grande Ourse à Angers ? Le propriétaire des murs, après avoir entamé des négociations a décidé de demander l'expulsion des squatteurs. Une nouvelle qui tombe mal pour certains d'entre eux, notamment les demandeurs d'asiles.



. Lundi, la ville d'Angers célébrait les 76 ans de sa libération.

Nous avons interrogé Yves Bellanger, historien Angevin et auteur d'un ouvrage sur la bataille d'Angers. Lors de ses recherches, il a notamment découvert que le rôle de la résistance locale dans la bataille du pont de Prunier aurait peut-être été un peu surévalué. Vous l'entendrez tout à l'heure.



. Y aura t-il trop de monde pour le 15 août à Béhuard ? Face aux inquiétude de quelques-uns et à la polémique naissante, le recteur entend rassurer et rappelle que le protocole sanitaire mis en place a été validé par la préfecture.



. Nous resterons à Béhuard dans le sujet suivant de cette semaine en Anjou.

Dimanche, le service de la Mission Universelle organise la rencontre "Eglise sans frontière" au sanctuaire marial. Près de soixante-dix "disciples-missionnaires" seront réunis pour cette occasion. Nous avons rencontré l'un d'entre eux, Ambroise Bergier qui a passé un an à l'île Maurice.



. Que se passe-t-il au SCO d'Angers ? Le club de foot a officialisé lundi le départ de son président délégué, Fabrice Favetto-Bon. Le point d'orgue de six mois d'affaires extra-sportives qui ont défrayés la chronique. Retour à la fin de ce magasine sur l'ensemble de ces dossiers.