Rétrospective de l'actualité du 17 au 21 août

Au sommaire de la semaine en Anjou :



. Le masque est désormais obligatoire sur tous les marchés de plein air du département.

Même chose dans les rues de l'hypercentre d'Angers. Nous sommes allés justement demander aux angevins ce qu'ils pensaient de cette mesure.



. La 5ème conférence mondiale des présidents de parlements a eu lieu mercredi et jeudi. La députée du saumurois Laëtitia Saint-Paul y a participé. Elle y représentait le président de l'Assemblée nationale Richard Ferrand. Situation sanitaire mondiale, recherche d'un vaccin, vous l'entendrez, les échanges ont parfois été tendus entre les participants.



. La rentrée prochaine coutera encore un peu plus cher que d'habitude aux étudiants angevins.

Selon les calculs de la Fé2A, la Fédération étudiante des associations de l’Anjou, il leur faudra désormais débourser un peu moins de deux mille deux cent euros. Nous en avons parlé cette semaine avec la présidente du syndicat Fé2A, Angèle Delpech.



. Où sont passé les travailleurs saisonniers ? C'est ce que se demande l’AIE, une association d’insertion par le travail créée en 1984 à Doué la Fontaine. Les candidats manquent et l'association n'arrive plus à répondre à la demande des patrons locaux.



. Vous avez jusqu'au 12 septembre pour aller profiter de l'exposition "La lecture dans le monde" organisé à la bibliothèque Toussaint à Angers.

Une expo photo basée évidemment autour de la lecture. Un thème qui, pourtant, n'avait au départ, pas sauté aux yeux du photographe Thierry Penneteau.



. Le festival de musiques baroque à Savennières a débuté vendredi soir. Jusqu'au trente août, près de onze concerts vous seront proposés pour la dixième édition de ce festival de musique classique. Présentation à la fin de cette semaine en Anjou.