Rétrospective de l'actualité du 24 au 28 août

Cette semaine, en Anjou, nous nous sommes intéressés au nouveau dispositif lancé par la Fé2A : "Un lit pour la nuit"



. La Fé2A, la fédération des associations étudiantes de l’Anjou a en effet lancé un appel pour tenter de résoudre le problème de logement que rencontre de nombreux étudiants angevin avant leur rentrée. Elle vous invite tous les volontaires à héberger un étudiant sans toit pour un jour ou plus grâce à un site internet. Explications en début de magazine.



. La rentrée est justement prévue la semaine prochaine pour une grande partie des écoliers de France. Qui dit rentrée, dit aussi fournitures scolaires et dépenses. Pour accompagner les familles les plus démunies, le secours populaire de Maine-et-Loire distribue depuis plus de dix ans des kits de rentrée scolaire. Nous nous sommes rendus à l'une de ces distributions.



. Une trentaine de chantier en cours, voilà ce qu'a présenté à la presse cette semaine le maire d'Angers Christophe Béchu.

De la démolition de la barre de l'Europe dans le quartier de Monplaisir à la ligne B du tramway, en passant par l'ancien foyer jeunes travailleurs, nous reviendrons sur les travaux en cours.



. "La Topette", c'est le nom d'un nouveau journal local que vous pourrez retrouver dans vos kiosques à partir de la semaine prochaine. Un trimestriel qui veut mettre l'accent sur les enquêtes et le reportage. Nous avons rencontré son co-fondateur, Julien Collinet, qui nous en a dit un peu plus sur ce projet.



. Nous sommes aussi parti cette semaine à la découverte des colos apprenantes.

Ce sont des colonies de vacances qui doivent aussi préparer les jeunes à leur rentrée des classes. Zoom sur l'une d'entre elle, située à Noyant-la-Gravoyère au camping Saint-Blaise.



. La région Pays de la Loire a lancé mercredi un escape game un peu spécial à Angers. Le jeu est en effet centré sur les pollinisateurs. Un moyen concret de sensibiliser petits et grands à la protection des abeilles notamment. Vous le découvrirez à la fin de cette semaine en Anjou.